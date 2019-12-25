В Петербурге попробуют увеличить продолжительность жизни до 80 лет

Александр Беглов заявил, что город планирует достичь продолжительности жизни 80 лет к 2030 году, опережая общероссийские показатели.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о мерах, направленных на увеличение продолжительности жизни населения города. В настоящее время этот показатель превышает 76 лет, что на три года выше среднего уровня по стране. К 2030 году планируется достичь отметки в 80 лет.

На заседании городского правительства 22 июля 2025 года обсуждались вопросы развития здравоохранения. В 2024 году на соответствующую госпрограмму было выделено 309 миллиардов рублей из регионального, федерального бюджетов и внебюджетных источников, причем более 220 миллиардов составили средства города.

По словам Беглова, за последние годы медицинская помощь в Санкт-Петербурге значительно улучшилась. Введены в эксплуатацию новые стационары и поликлиники, увеличено количество высокотехнологичных операций. В 2024 году врачи выполнили 136 тысяч сложных хирургических вмешательств.

Особое внимание уделяется лечению и реабилитации участников СВО, а также помощи онкологическим пациентам. Достигнуты положительные результаты в снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

В последние годы в городе построено восемь новых больничных корпусов и открыто 64 амбулаторно-поликлинических учреждения. До 2030 года планируется отремонтировать более 100 медицинских объектов, а для новых поликлиник закупят около 6 тысяч единиц оборудования на 11,1 миллиарда рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что Мариинской больнице в Петербурге исполнилось 222 года.

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