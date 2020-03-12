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В Петербурге за ночь повысился уровень воды

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Уровень воды у Горного университета поднялся до отметки 110 сантиметров.

В четверг, 12 марта, стало известно, что за ночь в Петербурге резко повысился уровень воды в Неве. Об этом сообщается на сайте Комплекса защитных сооружений Петербурга.

Уровень воды поднялся до отметки 110 сантиметров у Горного университета. Отмечается, что критической считается отметка в 160 сантиметров. 

В настоящее время, уровень воды колеблется на отметке от 109 до 110 см. О закрытии затворов дамбы пока никаких сообщений не было.

Ранее мы сообщали о том, что порывистый ветер и дожди накроют Петербург в четверг.

Фото:pixabay

Теги: дамба спб, новости спб, общество, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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