Порывистый ветер и дожди накроют Петербург в четверг

Сегодня Петербург окажется под влиянием циклонического вихря.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Facebook написал, какую погоду следует ожидать в четверг, 12 марта.

Сегодня Петербург окажется под влиянием циклонического вихря. Именно он принесёт в город облачную, ветреную и дождливую погоду. Поступление теплого воздуха к берегам Невы ослабеет.

В Петербурге днём будет от +4 до +6 градусов, в Ленинградской области – от +2 до +7 градусов. Порывы ветра будут достигать 18 м/с. Атмосферное давление опустится ниже нормы.

Самая низкая температура в Петербурге 12 марта была зафиксирована в 1942 году, тогда столбик термометра опустился до -27 градусов, самым теплым этот день был в 1921 году – плюс 7 градусов.

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