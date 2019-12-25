В Петербурге потребовали убрать лишний платеж за домофон из квитанций жителей

Петербуржцы получают двойные счета за домофон.

В Петербурге организация "Справедливость" добивается исключения из квитанций строки "Домофон", из-за которой, по словам горожан, возникает двойная оплата. Об этом сообщает "Фонтанка".

В январе 2026 года суд рассмотрит иск к АО "ЕИРЦ" и ООО ГЦБЖ "ЭЛКОМ". Требование подано в интересах неопределенного числа потребителей, поскольку жалобы поступают из разных районов города. Руководитель организации Николай Тямшанский сообщил, что активисты собрали 397 обращений от жителей, столкнувшихся с повторяющимися начислениями. Он пояснил, что у одних горожан дублирование отражается двумя строками, у других — скрыто в позиции "Содержание и ремонт ПЗУ", несмотря на то что люди уже оплачивают обслуживание другой компании либо не имеют домофона вовсе.

Согласно материалам иска, с сентября–октября 2023 года собственники начали получать квитанции ЕИРЦ с дополнительной строкой "Домофон" в пользу "Элкома". Некоторые заявители утверждают, что новое начисление появилось даже в домах без установленного оборудования или при наличии действующего договора с иной организацией. Жители подчеркивают, что решения о введении нового платежа на общих собраниях не принимались, уведомлений о смене подрядчика они не получали, а договоры с "Элкомом" не заключали.

Истец требует признать договоры, использованные для начисления оплаты, незаключенными, исключить строку "Домофон" из квитанций, списать сформированные долги, вернуть уплаченные средства и обязать "Элком" прекратить выставление платежей без согласия собственников.

Депутат ЗакСа Цивилев: Минстрой не планирует пересматривать нормы числа мужских и женских туалетов.

Фото: freepik (andreas)