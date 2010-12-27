В Петербурге 6 августа потеплеет до +20 градусов

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 4 м/с, атмосферное давление идет на повышение.

Второй рабочий день в Петербурге будет теплым и без осадков. Об этом сообщили специалисты городского Гидрометцентра.

Так 6 августа в городе на Неве ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в некоторых районах города было довольно прохладно, всего +6 градусов тепла. Днем температура воздуха прогреется до +20 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 4 м/с, атмосферное давление идет на повышение.

Самая низкая температура в Петербурге 6 августа была зафиксирована в 1883 году, тогда столбик термометра поднялся всего до плюс 7 градусов, самым теплым этот день был в 1912 году – плюс 31 градус.

Ранее в Гидрометцентре назвали причины аномальной погоды в России этим летом.

Фото: pixabay