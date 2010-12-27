В Гидрометцентре назвали причины аномальной погоды в России этим летом

Такая ситуация обусловлена высоким стационарным циклоном над Уралом.

Аномальная погода этим летом стала результатом глобальных изменений климата, сопровождающихся потеплением в северных, полярных районах. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что холодная погода продержится около восьми-девяти дней. Ниже нормы температура опустится в Северо-Западном федеральном округе, на севере Южного и в Приволжском округе. В Забайкальском крае, Приморье и Бурятии, напротив, воздух прогреется выше нормы.

Эксперт считает, что такая ситуация обусловлена высоким стационарным циклоном над Уралом. Необычные погодные процессы связаны также связаны с перемещением воздушных масс по оси север — юг. Предсказать характер меридиональных переносов крайне сложно, отметил специалист.

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