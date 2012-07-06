В Петербурге потеплеет до +11 градусов в четверг

Днем пройдет небольшой дождь.

В Петербурге 10 ноября ожидается облачная погода. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на синоптиков.

Днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 7-9 градусов тепла, днем столбики термометров покажут 9-11 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее петербургский синоптик рассказал, когда улицы покроются снегом. По словам Колесова, формирование устойчивого снежного покрова ожидается в третьей декаде ноября. Он добавил, что в ближайшее время придет похолодание, но с антициклоном, который осадков не принесет. В прошлом году так было, в этом году тоже так должно быть.

Фото: Piter.tv

