Петербургский синоптик рассказал, когда улицы покроются снегом

По словам Колесова, формирование устойчивого снежного покрова ожидается в третьей декаде ноября.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда улицы Петербурга покроются снегом. Об этом он рассказал 9 ноября "Невским новостям".

По словам Колесова, формирование устойчивого снежного покрова ожидается в третьей декаде ноября. Он добавил, что в ближайшее время придет похолодание, но с антициклоном, который осадков не принесет. В прошлом году так было, в этом году тоже так должно быть.

Синоптик рассказал, что для устойчивого снежного покрова необходимы постоянные минусовые значения температуры воздуха и наличие циклона. Даже при небольшом плюсе снег будет таять, как это было в воскресенье.

Ранее погода преподнесла петербуржцам семибалльные пробки 9 ноября.

Фото: Piter.tv

