Погода преподнесла петербуржцам семибалльные пробки 9 ноября

Из-за погодных условий заторы образовались на дорогах практически во всех районах.

Утром среды, 9 ноября, Северная столица встала в семибалльные пробки. Из-за дождливой погоды загруженность дорог в городе стала рекордной с начала месяца. Судя по данным сервиса Яндекс.карты, машины стоят практически во всех районах.

Так, на юге Петербурга заторы образовались в районе Софийской улицы и Вантового моста на КАДи на участке между Московским и Пулковским шоссе.

Кроме того, у дома №37 по Лесному проспекту сломался светофор. Неполадки также вызвали трудности в свободном проезде автомобилей.

Ранее мы сообщили о том, что на Сердобольской автомобилист с 41 штрафом насмерть сбил мужчину.

Фото: Yandex.maps