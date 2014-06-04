В Петербурге поступило анонимное сообщение о минировании Витебского вокзала

Эвакуация персонала и пассажиров не проводилась.

Сотрудники экстренных служб получили сообщение о минировании Витебского вокзала. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В анонимном письме говорилось, что на территории железнодорожного вокзала заложено взрывное устройство.

В пресс-службе ОЖД позже сообщили, что вокзал работает в штатном режиме, эвакуация посетителей и персонала не проводилась.

Накануне аноним угрожал взорвать Смольный.

Фото: Piter.tv