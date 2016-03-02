  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Аноним угрожал взорвать Смольный
Сегодня, 9:40
180
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Аноним угрожал взорвать Смольный

0 0

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 27 июля, помещения Смольного проверили сотрудники ФСО и полицейские, сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в 15:30 в дежурную часть ГУ МВД России по Петербургу и области поступила информация, что в справочную службу полицейского главка позвонил неизвестный с измененным голосом и сообщил, что в Смольном заложена бомба. Через четыре минуты к зданию администрации прибыли правоохранители. Эвакуацию не проводили, однако проверка заняла порядка двух часов. Опасных предметов в помещениях не обнаружили. 

Ранее мы писали, что в Петербурге нашли мертвой председателя Куйбышевского районного суда.

Фото: Pexels

Теги: анонимный звонок, петербург, смольный
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии