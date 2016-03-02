Аноним угрожал взорвать Смольный

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 27 июля, помещения Смольного проверили сотрудники ФСО и полицейские, сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в 15:30 в дежурную часть ГУ МВД России по Петербургу и области поступила информация, что в справочную службу полицейского главка позвонил неизвестный с измененным голосом и сообщил, что в Смольном заложена бомба. Через четыре минуты к зданию администрации прибыли правоохранители. Эвакуацию не проводили, однако проверка заняла порядка двух часов. Опасных предметов в помещениях не обнаружили.

Ранее мы писали, что в Петербурге нашли мертвой председателя Куйбышевского районного суда.

Фото: Pexels