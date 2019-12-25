В Приморском районе Петербурга построят жилой комплекс за 1,2 млрд рублей

Объект комфорт-класса включит в себя квартиры и детсад.

В Приморском районе Петербурге построят жилой комплекс комфорт-класса, в проект вложат 1,2 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе банка ДОМ.РФ, заключившего соглашение о финансирования строительства с девелопером VEREN GROUP.

Известно, что концепцию трех жилых корпусов в 10 этажей каждый разработало архитектурное бюро "Студия 44". Кроме трех сотен квартир в ЖК появится также детсад на 60 мест, сдать объект планируют в первом квартале 2023 года.

В банке отметили, что порядка 29% жилья в Петербурге строится с использованием проектного финансирования. К 30 сентября таким способом воспользовались застройщики, возводящие свыше 3 миллионов квадратных метров жилья.



Ранее мы рассказывали, что на смыве Васильевского острова построят новый ЖК почти за 3 миллиарда рублей.



Фото: Piter.TV