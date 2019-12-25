На смыве Васильевского острова построят новый ЖК почти за 3 миллиарда рублей

Работами займется группа компаний ЛСР.

Группа компаний ЛСР выделила 2,989 миллиарда рублей на создание северной части намыва Васильевского острова застройку на нем. Там появится новый ЖК, права на который были выкуплены у АО "Терра Нова". Об этом сообщила пресс-служба ГК.



Всего в распоряжение застройщиков поступит 143 гектара земли. На них планируется построить 1 миллион квадратных метров недвижимости, 700 тысяч из которых отведут под жилые постройки.

Намыв будет создан при поддержке "ЛСР.Базовые" за 4 года. Непосредственные работы по поднятию высотных отметок займут около 4 лет. Ввод в эксплуатацию намечен на 2034 год.

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Фото: vnedvizh.ru