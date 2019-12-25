На смыве Васильевского острова построят новый ЖК почти за 3 миллиарда рублей

Группа компаний ЛСР выделила 2,989 миллиарда рублей на создание северной части намыва Васильевского острова застройку на нем. Там появится новый ЖК, права на который были выкуплены у АО "Терра Нова". Об этом сообщила пресс-служба ГК.
Всего в распоряжение застройщиков поступит 143 гектара земли. На них планируется построить 1 миллион квадратных метров недвижимости, 700 тысяч из которых отведут под жилые постройки.
Намыв будет создан при поддержке "ЛСР.Базовые" за 4 года. Непосредственные работы по поднятию высотных отметок займут около 4 лет. Ввод в эксплуатацию намечен на 2034 год.
Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге в 10 раз увеличат посещаемость Приморского парка Победы.
Фото: vnedvizh.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все