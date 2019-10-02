В Петербурге в 10 раз увеличат посещаемость Приморского парка Победы

Завлекать петербуржцев и туристов будут интересными мероприятиями.

Приморский парк Победы является одним из проектов города, который должен кардинально измениться в сторону комфорта посетителей. Как пояснил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, показателем эффективности развития парка будет считаться рост посещаемости площадки. Она должна увеличиться в 10 раз. На данный момент парк по выходным дням посещают около 15 тысяч человек.

Завлекать петербуржцев и туристов будут интересными мероприятиями. К примеру, в ближайшие выходные парк станет по-азиатски жарким, тут гостям будут предлагать восточные блюда. В субботу всех желающих обучат китайской иероглифике, танцам под азиатские хиты, древнекитайской игре го, созданию икебаны, завариванию чая. В воскресенье состоятся уроки традиционных корейских танцев.

До конца этого года в парке изменят детскую площадку. Ранее были установлены велопарковки, сделана разметка для велосипедистов.

Семен Александровский представил спектакль-променад по Екатерининскому парку.

Фото: Instagram/ pppark.ru