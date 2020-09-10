  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:23
24
nechaevape
Код вставки плеера

Семен Александровский представил спектакль-променад по Екатерининскому парку

0 0

Посетители смогут прогуляться по Екатерининскому парку в сопровождении двух историков.

В Царском Селе представили спектакль-прогулку Семена Александровского. Спектакль "Вечное возвращение" — это история о встрече двух старых знакомых историков. Зрители полностью повторят маршрут героев спектакля по Екатерининскому парку. 

Технология бинауральной записи позволяет максимально приблизится к реальности.

Это совместный проект музея "Царское Село" и Pop-up театра. 

 

Посетители музея смогут взять специальные наушники при входе в Екатерининский парк.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: семен александровский, спектакли, театр спб, царское село
Категории: Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии