Семен Александровский представил спектакль-променад по Екатерининскому парку

В Царском Селе представили спектакль-прогулку Семена Александровского. Спектакль "Вечное возвращение" — это история о встрече двух старых знакомых историков. Зрители полностью повторят маршрут героев спектакля по Екатерининскому парку.
Технология бинауральной записи позволяет максимально приблизится к реальности.
Это совместный проект музея "Царское Село" и Pop-up театра.
Посетители музея смогут взять специальные наушники при входе в Екатерининский парк.
Фото и видео: Piter.TV
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