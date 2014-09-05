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В Петербурге построят три завода на территории ОЭЗ
Сегодня, 13:17
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В Петербурге построят три завода на территории ОЭЗ

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На реализацию проекта выделят 4 млрд рублей.

В Северной столице построят три новых завода на территории ОЭЗ "Санкт-Петербург". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На реализацию проекта выделят 4 млрд рублей. Отмечается, что отвечать за запуск предприятия по производству электротехники будет компания "Пантес МТ". Другая компания, "Полекс-Фарм", займется строительством завода по выпуску дженериков и инновационных препаратов. Производством автоматизированных складских систем займется компания "Семаргал".

Ранее мы сообщали, что атомный ледокол "Урал" прибыл на ремонт в Кронштадтский морской завод.

Фото: Piter.tv

Теги: заводы, санкт-петербург, смольный, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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