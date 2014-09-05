В Петербурге построят три завода на территории ОЭЗ

На реализацию проекта выделят 4 млрд рублей.

В Северной столице построят три новых завода на территории ОЭЗ "Санкт-Петербург". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На реализацию проекта выделят 4 млрд рублей. Отмечается, что отвечать за запуск предприятия по производству электротехники будет компания "Пантес МТ". Другая компания, "Полекс-Фарм", займется строительством завода по выпуску дженериков и инновационных препаратов. Производством автоматизированных складских систем займется компания "Семаргал".

Ранее мы сообщали, что атомный ледокол "Урал" прибыл на ремонт в Кронштадтский морской завод.

Фото: Piter.tv