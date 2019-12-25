В Московском районе Петербурга построят новый автовокзал

Правительство города согласовало предоставление земельного участка в аренду ООО "Вернисаж" для строительства автовокзала. Срок строительства и действия договора аренды – 6 лет.

В Московском районе Петербурга появится новый автовокзал. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе комитета по инвестициям.

Автовокзал появится на Витебском проспекте. Он будет представлять собой двухэтажное здание с 5 перронами прибытия и 12 перронами отправления. В самом здании расположатся кассовый зал, зал ожидания, камера хранения, комната матери и ребенка, комната для отдыха водителей, медицинский пункт, помещение службы транспортной безопасности, административно-технические и коммерческие помещения. Также в автовокзале появятся фуд-корт и представительства туристических и транспортных компаний.

В сутки автовокзал сможет обслужить 9 600 пассажиров. Более того, для пассажиров международных сообщений будет предусмотрен отдельный вход с зоной досмотра, таможней и паспортной службой.

Ранее стало известно, что Московский вокзал стал чемпионом по пассажиропотоку.

Фото: Piter.TV