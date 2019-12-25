Московский вокзал стал чемпионом по пассажиропотоку

За прошедшие 9 месяцев вокзал принял более 7 млн пассажиров.

Во вторник, 12 октября, пресс-служба Октябрьской железной дороги заявила, что Московский вокзал Петербурга стал чемпионом по пассажиропотоку.

За прошедшие девять месяцев вокзал принял более 7 млн пассажиров. На втором месте разместился Финляндский вокзал (4,3 млн), на третьем месте – Балтийский вокзал (4,2 млн). На 4 и 5 местах расположились Витебский и Ладожский вокзалы (2,8 и 1,6 млн пассажиров соответственно).

Ранее мы писали, что в Смольном наградили юных железнодорожников.

Фото: СПб-Главный / телеграм