В Петербурге построят еще четыре детсада, две школы и отделение скорой медпомощи

Соответствующие разрешения получены.

В Петербурге скоро построят еще четыре детских сада, две школы и отделение скорой медпомощи. Как рассказал портал "Строительный Петербург", разрешения на строительство уже получены.

По словам губернатора Беглова, темп постройки и ввода социальных объектов взят хороший, садики и школы появляются в районах новостроек. Фонд капстроительства построит в рамках исполнения Адресной инвестиционной программы на текущий год два трехэтажных садика на 8 и 10 групп. Здания появятся на улице Добровольцев и на проспекте Ветеранов, в каждом из учреждений обустроят бассейны, помещения для кружков, музыкальных и физкультурных занятий. Общеобразовательные школы на 1375 и 550 мест появятся на Промышленной улице в Пушкине и на улице Ольги Форш соответственно, здание отделение скорой помощи на 20 бригад расположится на улице Крыленко.

Кроме того, выдано разрешение на строительство садика, профинансированного инвесторами: компания "СтройТрестГалант-2" займется взведением садика на 350 мест на Малой Бухарестской улице.

Ранее в комитете по строительству состоялась встреча дольщиков и застройщика проблемного ЖК "Панорамы Залива".

Фото: Piter.TV