В Петербурге построят два пассажирских теплохода

Заказ оказался самым дорогостоящим в истории предприятия.

В субботу, 18 апреля, стало известно, что благодаря заказу "Государственной транспортной лизинговой компании", Средне-Невский судостроительный завод построит два пассажирских теплохода для Красноярского края. Об этом рассказали в пресс-службе завода.

Заказ оказался самым дорогостоящим в истории предприятия. В постройку вложили около 5,27 миллиардов рублей. Судна, которые смогут преодолевать тысячи километров, будут рассчитаны на 245 человек.

Сдать заказ планируют к 202-2024 году.

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Фото: Pixabay