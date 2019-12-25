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В Петербурге построят два пассажирских теплохода
Сегодня, 11:12
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arteliseev

В Петербурге построят два пассажирских теплохода

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Заказ оказался самым дорогостоящим в истории предприятия.

В субботу, 18 апреля, стало известно, что благодаря заказу "Государственной транспортной лизинговой компании",  Средне-Невский судостроительный завод построит два пассажирских теплохода для Красноярского края. Об этом рассказали в пресс-службе завода.

Заказ оказался самым дорогостоящим в истории предприятия. В постройку вложили около 5,27 миллиардов рублей. Судна, которые смогут преодолевать тысячи километров, будут рассчитаны на 245 человек.

Сдать заказ планируют к 202-2024 году. 

Ранее мы писали, что новый причал в Невской Дубровке принял первый круизный теплоход.

Фото: Pixabay

Теги: вода, заказ, строительство, транспорт, туристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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