Новый причал позволил открыть водный путь до легендарных мест обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Новый причал в Невской Дубровке принял первый круизный теплоход.

Туристы из Санкт-Петербурга совершили мини-круиз в Ленинградскую область. Теплоход "Дмитрий Фурманов" остановился в первой точке нового туристического маршрута "Невская Дубровка – крепость Орешек – Старая Ладога – Кириши – Грузино – Великий Новгород". Новый причал позволил открыть водный путь до легендарных мест обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Во время остановки у нового причала туристы совершили прогулку по посёлку Дубровка, где находятся многочисленные воинские захоронения. В годы войны именно здесь была переправа к плацдарму "Невский пятачок", где шли ожесточённые бои за Ленинград.

Источник: пресс-служба ЛО