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В Петербурге построили ещё одну школу и два детских сада
Сегодня, 14:08
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В Петербурге построили ещё одну школу и два детских сада

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Учреждения расположены в Приморском районе, в поселке Металлострой и городе Колпино.

В Петербурге построили еще одну школу и два детских сада. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург". Школа на 550 мест расположена в Приморском районе, детские сады на 185 и 220 мест находятся в поселке Металлострой и в городе Колпино. 

Образовательное учреждение на Комендантском проспекте построила компания ООО "Элинальфа". Застройщик возвел четырехэтажное здание, в котором младшие классы разместятся на первом-третьем этажах и будут отделены от старшей школы. Для малышей предусмотрен отдельный гардероб, спальные, игровые помещения. Для школьников также будут доступны учебно-производственные мастерские, лаборатории и специализированные учебные комнаты, спортивный зал и два бассейна. 

Строительством детского сада в поселке Металлострой занималась компания  АО "Трест 68". Трехэтажное здание предусмотрено для 10 групп по 15-20 человек в каждой. Для детей организовали залы для музыкальных и физкультурных занятий. 

Колпинский детсад расположился на улице Ижорского Батальона благодаря компании ООО "Кит". Застройщик ввел в эксплуатацию трехэтажное здание, рассчитанное на 12 групп. Ясельные группы займут первый этаж, для них предусмотрен отдельный выход на игровые площадки. На территории садика есть оздоровительный бассейн, залы для музыкальных и спортивных занятий.

Ранее мы писали, что в Петербурге к 1 сентября откроются 8 школ.

Фото: Piter.tv

Теги: детский сад, строительство, школа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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