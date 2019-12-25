В Петербурге к 1 сентября откроются 8 школ

Также с 1 сентября на полную мощность заработает дополнительная площадка школы № 460 Пушкинского района.

В Петербурге к 1 сентября откроется восемь школ, в том числе одна после капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Четыре новых здания расположены в Приморском районе и по одному - в Красносельском, Московском и Выборгском. После капитального ремонта откроется школа №126 Калининского района. Также с 1 сентября на полную мощность заработает дополнительная площадка школы № 460 Пушкинского района. К концу 2021 года завершится строительство еще одной новой школы в Приморском районе.

Всего за 2021 год в Петербурге после завершения строительства, капитального ремонта и реконструкции будет открыто 11 школ.

Ранее петербуржцам рассказали, как будет организована учеба в школах.

Фото (носит иллюстративный характер): Piter.TV