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Суд приговорил поставщика питания Nissan к 15 суткам
Сегодня, 16:26
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Rybka123
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Суд приговорил поставщика питания Nissan к 15 суткам

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Компания привлечена к административной ответственности за "нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".

В пятницу, 31 августа, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга на 15 суток приостановил деятельность ООО "ЭмЭфсИ" на заводе Nissan. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Компания привлечена к административной ответственности за "нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", повлекшее за собой массовое заражение сотрудников предприятия.

Напомним, что 23 августа,  в Петербурге на заводах Nissan и Toyota произошла вспышка гепатита А. Десятки автомобилестроителей госпитализировали в инфекционные больницы.

Ранее мы сообщали, что Пушкинский районный суд  30 суток приостановил деятельность ООО "ЭмЭфсИ" на заводах Nissan и Toyota. 

Фото: pixabay.com

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Теги: административное правонарушение , поставщик питания nissan
Категории: Лента новостей Новости СПб

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