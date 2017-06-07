Суд приговорил поставщика питания Nissan к 15 суткам

Компания привлечена к административной ответственности за "нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".

В пятницу, 31 августа, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга на 15 суток приостановил деятельность ООО "ЭмЭфсИ" на заводе Nissan. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Компания привлечена к административной ответственности за "нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", повлекшее за собой массовое заражение сотрудников предприятия.

Напомним, что 23 августа, в Петербурге на заводах Nissan и Toyota произошла вспышка гепатита А. Десятки автомобилестроителей госпитализировали в инфекционные больницы.

Ранее мы сообщали, что Пушкинский районный суд 30 суток приостановил деятельность ООО "ЭмЭфсИ" на заводах Nissan и Toyota.

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