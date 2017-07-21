Поставщика питания для заводов Nissan и Toyota привлекли к административной ответственности

Деятельность компании приостановили на 30 суток.

Пушкинский районный суд приостановил на 30 суток деятельность поставщика питания на заводах Nissan и Toyota. Об этом сообщили пресс-службе судов города.

Компанию ООО "эМэФСи" также привлекли к административной ответственности за за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

Напомним, что 23 августа, в Петербурге на заводах Nissan и Toyota произошла вспышка гепатита А. Десятки автомобилестроителей госпитализировали в инфекционные больницы.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор нашел причину вспышки гепатита А на заводах Nissan и Toyota. Оказалось, что на предприятиях не соблюдали сроки хранения продуктов.

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