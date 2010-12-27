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Роспотребнадзор нашел причину вспышки гепатита А на заводах Nissan и Toyota
Сегодня, 22:00
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IRINA_CHALKINA
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Роспотребнадзор нашел причину вспышки гепатита А на заводах Nissan и Toyota

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На предприятиях не соблюдали сроки хранения продуктов.

В пятницу, 24 августа Роспотребнадзор огласил причину вспышки гепатита А на заводах Nissan и Toyota. Сообщили в ведомстве. 

Оказалось, что на предприятиях не соблюдали сроки хранения продуктов и  редко проводили уборку в помещениях. 

Также при лабораторных исследованиях пищевой продукции из столовой завода были получены неудовлетворительные результаты. Так, в курином филе эксперты обнаружили бактерии Listeria monocytogenes. А в твороге нашли кишечную палочку. 

Роспотребнадзор направил соответствующие документы в суд Выборгского и Пушкинского района. А там уже решат судьбу поставщика продукции на завод Toyota и Nissan.

Ранее мы писали о том, что после вспышки гепатита завод Toyota сменил поставщика питания.

Фото: Pixabay

Теги: вспышка гепатита , гепатит на заводах петербурга
Категории: Лента новостей Новости СПб

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