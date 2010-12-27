Роспотребнадзор нашел причину вспышки гепатита А на заводах Nissan и Toyota

В пятницу, 24 августа Роспотребнадзор огласил причину вспышки гепатита А на заводах Nissan и Toyota. Сообщили в ведомстве.
Оказалось, что на предприятиях не соблюдали сроки хранения продуктов и редко проводили уборку в помещениях.
Также при лабораторных исследованиях пищевой продукции из столовой завода были получены неудовлетворительные результаты. Так, в курином филе эксперты обнаружили бактерии Listeria monocytogenes. А в твороге нашли кишечную палочку.
Роспотребнадзор направил соответствующие документы в суд Выборгского и Пушкинского района. А там уже решат судьбу поставщика продукции на завод Toyota и Nissan.
Ранее мы писали о том, что после вспышки гепатита завод Toyota сменил поставщика питания.
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