В Петербурге продолжатся профилактические работы на установках наружного освещения.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что в Петербурге днём засияют Эрмитаж и Большеохтинский мост. Об этом сообщают в пресс-службе СПб ГБУ "Ленсвет".

Как оказалось, 17 марта с 10 до 16 часов в Петербурге будут включать кратковременное включение уличных светильников. Среди объектов, которые подсветят: Батайский переулок, Верейская улица, Клинский проспект и Можайская улица. Также подсветку проверят на здании Эрмитажа, Института культуры, Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи и на фасадах зданий по Университетской набережной.

Отмечается, что подсветка будет гореть не более 15 минут.

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Фото:pixabay