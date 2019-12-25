Возбуждено уголовное дело о вандализме в доме Витцеля

В особняке пострадало 16 цветных старинных окон.

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия – загородного дома Витцеля в Сестрорецке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Еще 10 марта полицейские узнали о том, что молодой вандал побил в старинном особняке цветные витражи и снес межкомнатные двери. Доказательством стали видеоролики, размещенные самим вандалом в соцсетях. Несмотря на то, что молодой человек вскоре удалил видео и публично извинился за свой поступок, обосновав это незнанием ценности старинного дома, сделанное не осталось незамеченным. Городской комитет по госконтролю, использованию и охране памятников призвал полицию привлечь вандала к ответственности.

Как выяснилось при осмотре, в доме Витцеля пострадало 16 окон на втором этаже. Ущерб, по оценкам собственника особняка, составил порядка 65 тысяч рублей. На данный момент по делу ведется дознание.

Реставрация памятника Николаю I с Исаакиевской площади займет два года.

Фото: пресс-служба КГИОП