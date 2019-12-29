Реставрация памятника Николаю I с Исаакиевской площади займет два года

К работам уже готовы приступить на днях.

Петербургские реставраторы готовятся начать работы по обновлению памятника Николаю I, который недавно укрыли от посторонних глаз на Исаакиевской площади.

Открытый в 1859 году, памятник немного ремонтировали лишь в конце 1980-х годов. Решение о капитальной реставрации приняли осенью 2018 года – тогда же монумент укрыли под куполом специальном металлоконструкции с баннером. В течение прошлого года специалисты изучали устройство памятника и проводили необходимые предварительные работы.

Отмечается, что реставрация монумента займет два года: "освежат" облик лошади, некоторые бронзовые элементы и барельефы демонтируют для их обновления в мастерских, пьедестал почистят и просушат, после чего приведут в порядок каменную облицовку постамента. Кроме того, мастера переберут гранитный тротуар и отремонтируют электрические сети для подсветки Николая I. В текущем году на реставрацию памятника выделят более 116 миллионов рублей.

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Видео: Piter.TV