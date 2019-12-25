В Петербурге после заморозков ожидаются осадки и потепления

Дожди заменят морозы уже в выходные.

По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, в ночь на 30 сентября на территории Ленинградской области зафиксированы минусовые температуры почти на всех метеостанциях, исключение составили только точки у Финского залива и в Новой Ладоге. Об этом 30 сентября сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

На востоке области температура опустилась до -5 градусов, а минимальные значения отмечены в Ефимовской на юго-востоке — -5,8 градуса. В Петербурге ночью воздух охлаждался до -1…-2 градусов, положительные показатели сохранились в центре города, где было +1,5 градуса. Самым теплым районом стал Кронштадт с +3,7 градуса.

Причиной холодной погоды остается антициклон с центром над юго-востоком Ленинградской области. Давление в его центре составляет 781 мм рт. ст., что обеспечивает ясную и сухую погоду. Слабый ветер и малооблачность сохранятся еще несколько дней. Днем температура в Петербурге будет подниматься до +10…+12 градусов, а ночи останутся холодными.

По предварительным данным, в выходные начнет поступать более влажный воздух с юга. Атмосферное давление останется повышенным, но антициклон ослабнет. В субботу и воскресенье ожидаются дожди, при этом ночные заморозки прекратятся, а температура воздуха станет выше.

