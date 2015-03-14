В Петербурге выписали 338 штрафов курьерам за нарушения новых правил работы

Совместные рейды городского комитета и полиции выявили многочисленные случаи несоблюдения установленных норм.

С момента введения новых правил работы курьеров в Санкт-Петербурге сотрудники городского комитета по вопросам законности совместно с полицией выявили 338 нарушений. Штрафные санкции коснулись доставщиков, использующих электровелосипеды и другие средства индивидуальной мобильности.

Обновлённые нормативы, действующие с 1 июля 2025 года, включают несколько ключевых требований. С 15 июля все курьеры обязаны носить специальную форменную одежду. Как пояснил главный специалист комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Александр Анагин, ограничения коснулись максимальной скорости в пешеходных зонах до 10 километров в час. С 1 числа также ввели ограничительные зоны. В этих местах курьеры не могут появляться совсем.

Дополнительными требованиями стали обязательная нумерация средств передвижения и курьерских сумок. Размер штрафа за каждое нарушение установлен в размере 4 тысяч рублей. Регулярные проверки соблюдения этих правил продолжаются на территории всего города.

Ранее был задержан 16-летний курьер мошенников, забравший у пенсионера с Корпусной улицы 11,3 млн рублей.

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