В Петербурге после вмешательства прокуратуры взысканы алименты на содержание ребенка-инвалида

Вопросы взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей остаются на контроле органов прокуратуры.

Прокуратурой Петербурга была проведена проверка соблюдения прав ребенка-инвалида на получение алиментов от отца. Проверка показала, что ввиду ненадлежащего исполнения решения суда по уплате алиментов у должника на протяжении более полугода формировалась задолженность, составившая более 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Благодаря вмешательству прокуратуры, в счет погашения задолженности денежные средства выплачены в полном объеме.

Вопросы взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей остаются на контроле органов прокуратуры.

Ранее судебные приставы взыскали 1,5 миллиона рублей с петербуржца в пользу дочерей.

Фото: Piter.tv