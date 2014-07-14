Судебные приставы взыскали 1,5 миллиона рублей с петербуржца в пользу дочерей

После того как на имущество мужчины были наложены запреты на регистрационные действия, должник выплатил долг в полном объёме.

Владелец элитной квартиры в центре Петербурга, нежилого здания площадью 100 м2, участка земли в Ленобласти и нового Hyundai Tucson выплатил долг по алиментам на содержание двух дочерей после того, как ему запретили совершать регистрационные действия на имущество. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Приставы рассказали, что к ним в январе обратилась бывшая жена 45-летнего петербуржца. Она сообщила, что уже 3 года мужчина не платит алименты на дочерей. Каждый месяц он должен был платить 40 тысяч рублей. За эти годы долг составил 1,5 миллиона рублей.

После того как на имущество мужчины были наложены запреты на регистрационные действия, должник выплатил долг в полном объёме.

Ранее в Петербурге иностранцу удалось избегать уплаты алиментов из-за отсутствия отчества.

Фото: Piter.tv