В Петербурге иностранцу удалось избегать уплаты алиментов из-за отсутствия отчества

В результате мужчина задолжал своему ребенку 260 тысяч рублей.

В Петербурге приставы обязали уроженца другого государства выплатить долги по алиментам своему несовершеннолетнему ребенку. Мужчине долгое время удавалось избегать выплаты из-за отсутствия отчества. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по городу.

Иностранец до последнего скрывал от бывшей супруги и приставов, что получил российское гражданство. Однако в итоге эта информация подтвердилась. Мужчина задолжал своему ребенку 260 тысяч рублей.

В результате приставы арестовали автомобиль должника марки Kia Optima 2019 года выпуска. После этого мужчина в короткие сроки нашел деньги и полностью погасил долг.

Ранее мы писали, что в Петербурге за решетку отправится алиментщица, которая за 9 лет выплатила сыну всего 439 рублей.

Фото: Piter.TV