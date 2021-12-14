В Петербурге после транспортной реформы из маршруток сделают дома на колесах

Это один из самых востребованных вариантов использования отслуживших маршруток.

С 1 апреля после реализации транспортной реформы петербургские маршрутки переделают в автофургоны для путешествий и кемпингов. Об этом рассказал генерального директора по перевозкам АО "Третий парк" Антон Вальшин в беседе с "Невскими новостями".

Как рассказал Вальшин, первые 24 машины уже перевели в кемперы и сколько всего единиц транспорта может пополнить парк туристических фургонов. Это один из самых востребованных вариантов использования отслуживших маршруток.

Кроме этого, маршрутки могут отправить в регионы. Вальшин добавил, что более тысячи маршруток эксплуатировалось.

Ранее Piter.tv узнал, что с 1 апреля тем, у кого нет электронной карты, нужно будет приобрести билет с QR-кодом. Комтранс сообщил, что он планировал продавать билеты в магазинах, но еще не определился, в каких.

Фото: pexels