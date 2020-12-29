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В Петербурге после рейдов закрыли 5 баров и оштрафовали 200 посетителей
Сегодня, 21:59
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mook1

В Петербурге после рейдов закрыли 5 баров и оштрафовали 200 посетителей

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Заведения работали после 23:00.

В Петербурге после рейдов закрыли 5 баров и оштрафовали 200 посетителей. Все они проигнорировали запрет на работу после 23 часов, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". За три дня запрет нарушили в заведениях на 8-й Советской и Садовой улицах, в Щербаковом переулке, на набережной канала Грибоедова и на улице Восстания. Штрафы получили в общей сложности 200 посетителей, находившихся в этот момент в барах.

В Центральном районе составили порядка 30 административных протоколов в отношении юридических лиц. Учитывая, что в центре города баров и ресторанов – более двух тысяч, можно сделать вывод что правила нарушает меньшинство заведений.

Дебошир напал на журналистов во время другого ночного рейда по барам Петербурга. Он начал высказывать недовольство, попытался отобрать микрофон, а потом и вовсе ударил девушку-оператора.

Фото: Piter.tv

Теги: бар, петербург, рейды
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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vernoman
Сегодня 22:30

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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