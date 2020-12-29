Заведения работали после 23:00.

В Петербурге после рейдов закрыли 5 баров и оштрафовали 200 посетителей. Все они проигнорировали запрет на работу после 23 часов, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". За три дня запрет нарушили в заведениях на 8-й Советской и Садовой улицах, в Щербаковом переулке, на набережной канала Грибоедова и на улице Восстания. Штрафы получили в общей сложности 200 посетителей, находившихся в этот момент в барах.

В Центральном районе составили порядка 30 административных протоколов в отношении юридических лиц. Учитывая, что в центре города баров и ресторанов – более двух тысяч, можно сделать вывод что правила нарушает меньшинство заведений.

Дебошир напал на журналистов во время другого ночного рейда по барам Петербурга. Он начал высказывать недовольство, попытался отобрать микрофон, а потом и вовсе ударил девушку-оператора.

Фото: Piter.tv