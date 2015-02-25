В Петербурге посетитель Эрмитажа сломал исторический трон

Жителю Санкт-Петербурга назначили штраф за повреждение исторического экспоната в Государственном Эрмитаже. По информации Telegram-канала Mash, мужчина сел на трон магистра Мальтийского ордена, игнорируя предупреждающие таблички и просьбы сотрудников, после чего предмет интерьера получил серьёзные повреждения.
По данным музея, от нажатия массы тела произошло смещение сиденья, разрыв бархатной обивки и деформация подножной скамьи. Экспонат является частью исторического наследия, связанного с эпохой императора Павла I.
Суд обязал мужчину выплатить Эрмитажу ₽800 тыс. в качестве компенсации ущерба. Музей уточнил, что трон был изготовлен для Павла I после его принятия титула магистра Мальтийского ордена в 1798 году. Артефакт относится к редким предметам, отражающим связи Российской империи с орденом госпитальеров конца XVIII века.
