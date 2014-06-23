В Петербурге высадят более 10 тысяч деревьев осенью

Беглов объявил старт месячника благоустройства с участием горожан и служб города.

В Санкт-Петербурге с 1 октября стартует традиционный осенний месячник благоустройства. Губернатор подчеркнул, что в работах примут участие городские службы, районные администрации, профильные комитеты и сами жители.

Программа месячника включает уборку городских территорий, посадку деревьев и кустарников. В парках и садах будут выделены специальные участки, где каждый горожанин сможет посадить саженец. Все необходимые инструменты и растения предоставляются организаторами.

Особое внимание уделяется подготовке к зиме. Дорожные службы получили первую крупную партию техники, включая современные белорусские тракторы для уборки снега. Всего в этом году город планирует получить почти 80 новых машин для усиления работы коммунальных служб.

С учётом весенних посадок в 2025 году в Петербурге появится более 10 тысяч новых деревьев и около 100 тысяч кустарников, что позволит сделать город более зелёным и комфортным для жителей.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко