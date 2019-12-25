В Петербурге задержали мигранта за попытку изнасилования 28-летней девушки

Жертве насильника удалось оказать сопротивление и избежать последствий.

В ночь на 1 июня в полицию Петербурга обратилась 28-летняя петербурженка и заявила о попытке изнасилования. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, в полночь у дома №118 на проспекте Мориса Тореза на нее набросился незнакомец и, применив физическую силу, хотел изнасиловать. Однако девушке удалось оказать сопротивление и избежать последствий. Нападающий после этого скрылся.

В этот же день, 1 июня, стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана. Известно, что он имеет временную прописку в Петербурге и приехал в Россию с целью заработка.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV