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В Петербурге помогут погорельцам доходного дома Урвича на "Петроградке"
Вчера, 22:20
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smirenny

В Петербурге помогут погорельцам доходного дома Урвича на "Петроградке"

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Квартира площадью 60 квадратных метров выгорела полностью.

В среду, 28 апреля, около полудня в доходном доме Урвича на Большом Проспекте Петроградской стороны, 57, произошел пожар в квартире, который тушили 60 пожарных и 12 единиц техники.

После этого чиновники решили помочь погорельцам. Администрация общается с пострадавшими жителями, в пресс-службе района Петроградского района отметили, что на улице никто не останется. Петербуржцам предоставят маневренный фонд и места для временного пребывания.

Причины пожара пока неизвестны, информация о пострадавших не поступала. 

Ранее мы писали, что попытка припарковаться у ТРК "Норд" закончилась огнестрелом для петербуржца.

Фото: Piter.TV

Теги: доходный дом урвича, пожар
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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