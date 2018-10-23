В Петербурге помогут погорельцам доходного дома Урвича на "Петроградке"

Квартира площадью 60 квадратных метров выгорела полностью.

В среду, 28 апреля, около полудня в доходном доме Урвича на Большом Проспекте Петроградской стороны, 57, произошел пожар в квартире, который тушили 60 пожарных и 12 единиц техники.

После этого чиновники решили помочь погорельцам. Администрация общается с пострадавшими жителями, в пресс-службе района Петроградского района отметили, что на улице никто не останется. Петербуржцам предоставят маневренный фонд и места для временного пребывания.

Причины пожара пока неизвестны, информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что попытка припарковаться у ТРК "Норд" закончилась огнестрелом для петербуржца.

Фото: Piter.TV