В Петербурге помыли остановки общественного транспорта

Впервые в 2024 году дорожные предприятия помыли в Петербурге павильоны остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству 15 марта.
В этом году с конца февраля потрачено уже около 24 тыс. "кубов" воды. За минувшие сутки ушло 5,5 тыс. "кубов". Кроме того, на уборку активно выходят "пылесосы".
Такие работы на данный момент проводятся локально – в районах, где позволяют условия. К масштабной мойке улиц специалисты приступят после того, как наступят устойчивые положительные температуры.
Ранее мы рассказывали о том, что "Водоканал" уволил сотрудников, причастных к ухудшению качества воды в Ломоносове.
Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга
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