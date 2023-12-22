В Петербурге помыли остановки общественного транспорта

В этом году с конца февраля потрачено уже около 24 тыс. "кубов" воды.

Впервые в 2024 году дорожные предприятия помыли в Петербурге павильоны остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству 15 марта.

В этом году с конца февраля потрачено уже около 24 тыс. "кубов" воды. За минувшие сутки ушло 5,5 тыс. "кубов". Кроме того, на уборку активно выходят "пылесосы".

Такие работы на данный момент проводятся локально – в районах, где позволяют условия. К масштабной мойке улиц специалисты приступят после того, как наступят устойчивые положительные температуры.

Ранее мы рассказывали о том, что "Водоканал" уволил сотрудников, причастных к ухудшению качества воды в Ломоносове.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга