В Петербурге отмыли фасады почти всех 4,5 тысяч нежилых зданий

Специалисты ГАТИ проведут выборочный мониторинг по проверке качества помывки.

В Петербурге помыли фасады почти всех нежилых зданий города, находящихся в ведении комитетов, подведомственных учреждений и предприятий. Из 4550 зданий былую чистоту приобрели уже 4454, сообщили 5 июня в ГАТИ.

С 2020 года в Петербурге контролируют работу по ежегодной помывке нежилых зданий с помощью портала "Паспортизация объектов благоустройства Санкт-Петербурга". В системе отмечается актуальное состояние каждого нежилого объекта из собственности города, его фотографии, подтверждающие проведенные водные процедуры. Кроме того, специалисты Инспекции проведут выборочный мониторинг и оценят качество помывки зданий.

Ранее мы рассказывали, что на фасаде дома Циммермана на Петроградке завершаются работы.

Фото: ГАТИ