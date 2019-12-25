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В Петербурге поменяли правила производства работ по благоустройству
Сегодня, 12:38
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В Петербурге поменяли правила производства работ по благоустройству

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Изменения направлены на то, чтобы поддержать бизнес.

Государственная административно-техническая инспекция изменила правила производства работ, связанных с благоустройством территорий Петербурга. Изменения вступили в силу с 30 мая.

Теперь при изменении сроков завершения работ или зоны производства, которые указаны в ордере, подрядчик должен оформить новый ордер. Новые сроки восстановления благоустройства будут определяться с учетом выполненных этапов и графика производства работ. Чтобы поддержать бизнес в новых условиях, у заказчиков появилась возможность "продления" ордера.

Подать документы можно будет через портал Госуслуги. 

Ранее Piter.tv узнал о том, что пространство у станции метро "Старая Деревня" ждет благоустройство.

Фото: Piter.tv

Теги: благоустройство, ордер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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