В Петербурге поменяли правила производства работ по благоустройству

Государственная административно-техническая инспекция изменила правила производства работ, связанных с благоустройством территорий Петербурга. Изменения вступили в силу с 30 мая.
Теперь при изменении сроков завершения работ или зоны производства, которые указаны в ордере, подрядчик должен оформить новый ордер. Новые сроки восстановления благоустройства будут определяться с учетом выполненных этапов и графика производства работ. Чтобы поддержать бизнес в новых условиях, у заказчиков появилась возможность "продления" ордера.
Подать документы можно будет через портал Госуслуги.
Ранее Piter.tv узнал о том, что пространство у станции метро "Старая Деревня" ждет благоустройство.
Фото: Piter.tv
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