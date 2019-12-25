В Петербурге поменяли правила производства работ по благоустройству

Изменения направлены на то, чтобы поддержать бизнес.

Государственная административно-техническая инспекция изменила правила производства работ, связанных с благоустройством территорий Петербурга. Изменения вступили в силу с 30 мая.

Теперь при изменении сроков завершения работ или зоны производства, которые указаны в ордере, подрядчик должен оформить новый ордер. Новые сроки восстановления благоустройства будут определяться с учетом выполненных этапов и графика производства работ. Чтобы поддержать бизнес в новых условиях, у заказчиков появилась возможность "продления" ордера.

Подать документы можно будет через портал Госуслуги.

Ранее Piter.tv узнал о том, что пространство у станции метро "Старая Деревня" ждет благоустройство.

Фото: Piter.tv