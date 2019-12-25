В Петербурге завершились плановые испытания тепловых сетей на максимальную температуру

В этом году они прошли не весной, а осенью.

В Петербурге полностью завершились испытания тепловых сетей на максимальную температурную нагрузку. В октябре работы провели в 12 районах города, сообщила пресс-служба аппарата губернатора города.

Специалистам удалось предотвратить 15 технологических нарушений, было заменено 40 метров ненадежных трубопроводов. В этом году температурные испытания пришлось провести осенью, а не весной из-за пандемии и режима самоизоляции.

Специалисты ГУП "ТЭК СПб" провели 21 испытание, они затронули почти тысячу многоквартирных домов. АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" испытала более 200 километров магистральных сетей в Центральном, Адмиралтейском, Невском и Кировском районах.

Накануне на улице Стойкости прорвало трубу.

Фото: Piter.TV