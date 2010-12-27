В Петербурге полиция задержала восьмиклассника. Его подозревают в "минировании" школы

Правоохранители предполагают, что ребенок использовал номер, зарегистрированный на не существующего человека с проживанием по не существующему адресу.

В четверг, 26 сентября, полиция задержала петербургского восьмиклассника. Его подозревают в "минировании" школы в Приморском районе. Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам инсайдера издания, правоохранители вышли на школьника после звонка в службу "112". Напомним, что звонивший заявил, что в здании образовательного учреждения заложена бомба. После этого руководство школы и специалисты эвакуировали 800 детей. Взрывотехники и кинолог ничего в школе не обнаружили.

Правоохранители предполагают, что ребенок использовал номер, зарегистрированный на не существующего человека с проживанием по не существующему адресу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК, "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

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