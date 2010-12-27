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Прокуратура прикрыла хостел на Дивенской из-за жалоб жильцов
Сегодня, 11:40
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IRINA_CHALKINA

Прокуратура прикрыла хостел на Дивенской из-за жалоб жильцов

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Его исполнение контролирует районная прокуратура.

В четверг, 26 сентября, стало известно о том, что в суд Петербурга выселил хостел на Дивенской из-за жалоб жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры города.

В ведомстве отметили, что компания ООО "Империал Апартментс" не поинтересовалась мнением жильцов, когда размещала хостел. Тем самым гостиничные услуги в квартире оказывались без соблюдения законных интересов жителей дома.

В итоге суд  обязал ООО "Империал Апартментс" закрыть отель в квартире дома 5 на Дивенской улице. Его исполнение контролирует районная прокуратура.

Ранее мы сообщали о том, что за ночь в Петербурге украли два автомобиля на 10 миллионов рублей.

Фото:pixabay

 

Теги: незаконный хостел спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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