За ночь в Петербурге украли два автомобиля на 10 миллионов рублей

25 сентября в Петербурге похитили две иномарки общей стоимостью 10 миллионов рублей. Как стало известно Piter.tv, в Петроградском районе у неработающего петербуржца угнали белый "Lexus LX570" за 7 миллионов рублей. По словам автовладельца, сигнализация на машине была умело отключена, поэтому местоположение "Лексуса" сейчас невозможно определить.
В ночь на 25 сентября лишился дорогой машины и сотрудник строительной компании. У него пропал черный Jaguar F-PACE стоимостью 3 миллиона рублей. Это произошло на Пулковском шоссе
Возбуждены уголовные дела по статье "кража".
Ранее Piter.tv писал, что столкновение двух иномарок спровоцировала страшную трамвайную пробку.
Фото: pixabay
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