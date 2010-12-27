За ночь в Петербурге украли два автомобиля на 10 миллионов рублей

Автовладельцы лишились "Лексуса" и "Ягуара".

25 сентября в Петербурге похитили две иномарки общей стоимостью 10 миллионов рублей. Как стало известно Piter.tv, в Петроградском районе у неработающего петербуржца угнали белый "Lexus LX570" за 7 миллионов рублей. По словам автовладельца, сигнализация на машине была умело отключена, поэтому местоположение "Лексуса" сейчас невозможно определить.

В ночь на 25 сентября лишился дорогой машины и сотрудник строительной компании. У него пропал черный Jaguar F-PACE стоимостью 3 миллиона рублей. Это произошло на Пулковском шоссе

Возбуждены уголовные дела по статье "кража".

Ранее Piter.tv писал, что столкновение двух иномарок спровоцировала страшную трамвайную пробку.

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