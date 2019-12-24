В Петербурге полиция задержала преступника, который пытался убить приятеля топором

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, полиция задержала преступника, пытавшегося убить знакомого.

Ещё 22 апреля в больницу был доставлен мужчина 1965 года рождения. Бригада скорой помощи госпитализировала его из квартиры дома №10 по Индустриальному проспекту с рублеными ранами руки в состоянии средней тяжести.

23 апреля сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался безработный мужчина 1965 года рождения.

Установлено, что он ударил топором своего приятеля во время ссоры. Мужчины вместе употребляли спиртные напитки до начала конфликта.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Ломоносовском районе зарезали 71-летнюю пенсионерку и ее сына.

Фото: Pixabay