В дверь квартиры пенсионерки в Огородном переулке воткнули топор

По словам женщины, все началось с громкого удара, глазок заклеили.

В дверь квартиры пожилой женщины в Огородном переулке в Петербурге воткнули топор. Испортились замки, потерпевшая обратилась в полицию, пишет 15 апреля tg-канал "Mash на Мойке".

Известно, что 74-летняя пенсионерка является инвалидом второй группы, она проживает вместе с внуком. По словам горожанки, все началось с громкого удара за входной дверью, глазок заклеили. Женщина вышла на лестничную площадку и увидела также сорванный звонок и железки в замочной скважине.

Родственник пенсионерки уехал в отпуск на три дня. Просроченных кредитов у них нет, в конфликтах не состоят. Все обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

Ранее мы рассказывали о том, что на Белградской улице юноша ударил соседа молотком по голове.

Фото: Telegram / Mash на Мойке