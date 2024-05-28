  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В дверь квартиры пенсионерки в Огородном переулке воткнули топор
Сегодня, 8:59
80
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В дверь квартиры пенсионерки в Огородном переулке воткнули топор

0 0

По словам женщины, все началось с громкого удара, глазок заклеили.

В дверь квартиры пожилой женщины в Огородном переулке в Петербурге воткнули топор. Испортились замки, потерпевшая обратилась в полицию, пишет 15 апреля tg-канал "Mash на Мойке". 

Известно, что 74-летняя пенсионерка является инвалидом второй группы, она проживает вместе с внуком. По словам горожанки, все началось с громкого удара за входной дверью, глазок заклеили. Женщина вышла на лестничную площадку и увидела также сорванный звонок и железки в замочной скважине. 

Родственник пенсионерки уехал в отпуск на три дня. Просроченных кредитов у них нет, в конфликтах не состоят. Все обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Белградской улице юноша ударил соседа молотком по голове. 

Фото: Telegram / Mash на Мойке 

Теги: огородный переулок, топор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии