В Крыму мужчина зарубил своего знакомого топором

Мужчина семь раз ударил жертву по голове твердым предметом.

На территории Крыма мужчина зарубил своего знакомого топором. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления прокуратуры по полуострову. Известно, что трагедия произошла в августе прошлого года в Белогорском районе, когда пьяный мужчина ударил топором своего знакомого. В ходе бытовой ссоры фигурант расследования совершил семь ударов, которые он нанес потерпевшему по голове и лицу. От полученных травм пострадавший скончался. Согласно решению судебной инстанции, злоумышленник приговорен к лишению свободы на срок 8 лет и 6 месяцев. наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

В пользу пожилой жертвы мошенников с их курьера взыскали 1 млн рублей в Петербурге.

Фото и видео: прокуратура Крыма